Leegstand in winkelcentrum Heuvel Eindhoven gigantisch

EINDHOVEN - De leegstand in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven is naar een historisch dieptepunt gegroeid. Winkel na winkel sluit de deuren en inmiddels staan er zestien panden leeg. Daar komen er de komende maanden bovendien nog een paar bij, winkels die de huur al hebben opgezegd of zoeken naar een andere locatie in de binnenstad. In 2015 werden er nog miljoenen geïnvesteerd om het winkelcentrum weer bij de tijd te krijgen maar de leegstand is sindsdien alleen maar toegenomen.

Vooral op de eerste etage is de situatie schrijnend terwijl de investeringen er juist op gericht waren hier meer bezoekers te trekken. In de centrale hal werd een verdiepingsvloer gelegd met twee roltrappen die winkelend publiek naar boven moesten lokken. De overgebleven winkels zoals Intertoys, Amac en Barrows worden echter nog steeds enkel omgeven door lege panden. Leegstand die wordt verbloemd door etalages af te plakken of in te richten als extra etalage van andere ondernemers in het centrum.

Grote zorgen

Ondernemers die nog wel met een winkel in de Heuvel zitten maken zich grote zorgen over de ontwikkeling van het winkelcentrum dat vorig jaar nog het 25-jarige jubileum vierde. De afgelopen maanden zagen ze onder andere Shoeline, Roma, Make-up Studio, De Tweede Kamer en McGregor de deuren sluiten. Pop-Up winkels Cornerstore en Citydwellers op de eerste etage dienen enkel nog als etalage. Volgens de exploitant komt er te weinig publiek en loont het niet om de winkels open te houden.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Shoeline in de Heuvel sloot onlangs de deuren. © Diede Hoekstra

Heuvel-eigenaar CBRE wil niet reageren op vragen van het ED. Centrummanager Anne-Marie Burger laat alleen weten dat een deel van de leegstand komt door landelijke faillissementen van ketens die toevallig ook in de Heuvel zitten. Ze wijst erop dat er ook nieuwe winkels zijn gekomen. ,,Intersport, Le Perron en Oil & Vinegar bijvoorbeeld. Ondernemers die ook flink geïnvesteerd hebben."

Het neemt niet weg dat de leegstand sneller groeit dan nieuwkomers kunnen invullen en dat een deel van de panden langdurig leeg staat. Problematiek die in de rest van de Eindhovense binnenstad nauwelijks speelt.

Noodklok

De problemen voor de Heuvel spelen al jaren. Al in 2011 werd de noodklok geluid door ondernemers. Ook toen was de leegstand fors en kreeg eigenaar CBRE het verwijt niet in het winkelcentrum te investeren. Dat laatste werd in 2015 dus alsnog gedaan. De centrale hal werd vernieuwd en in het hele winkelcentrum werd geverfd en nieuwe verlichting aangebracht. Het heeft allemaal niets geholpen, zo blijkt nu.

Quote Door al die leegstand is het natuurlijk ook niet aanlokkelijk om hier te winkelen. Jaap Bothof van Kameleon Jaap Bothof is met Kameleon sieraden al vanaf de eerste dag gevestigd op de eerste etage. ,,Het is jammer dat er zo veel leeg staat. De komst en het vertrek van winkels gaat altijd in golfbewegingen maar de leegstand duurt nu wel erg lang. Nu lunchroom de Tweede Kamer dicht is kunnen mensen aan deze kant bovendien niet meer met de roltrap naar boven." Volgens Bothof hebben de investeringen van de afgelopen jaren boven inderdaad nauwelijks effect gehad. ,,Door al die leegstand is het natuurlijk ook niet aanlokkelijk om hier te winkelen. Ik heb vooral klanten die heel gericht voor mijn winkel komen."

Ook andere ondernemers, die niet allemaal met hun naam in de krant willen, zeggen hun bestaansrecht vooral te danken aan een groep trouwe vaste klanten.

,,Ondernemers die hier niet op kunnen terugvallen, hebben het moeilijk of redden het niet", vertelt Bart van den Heuvel van Strictly. Ook zijn kledingwinkel zit in een dode hoek van de Heuvel. Het pand tegenover hem staat al lang leeg en koffie en theewinkel Simon Lévelt, de andere overbuur, vertrekt komende zomer naar de Nieuwe Emmasingel. ,,Het is troosteloos en slecht voor het imago van de hele Heuvel. Als wij een paar lege schappen hebben krijgen we al vragen of we ook stoppen. De klant denkt dus dat alle ondernemers hier op omvallen staan. Als er al nieuwe winkels komen zijn het vaak weinig aansprekende namen."

Verhuizen

In de hal van het Muziekgebouw is de sloop van restaurant-ijssalon Roma in volle gang. Vanaf het begin was de zaak gevestigd in het winkelcentrum maar de eigenaar besloot onlangs om te verhuizen naar een winkelpand in het complex van Philips Lighting aan de Mathildelaan. Het naastgelegen pand staat al langer leeg sinds het vertrek van kledingwinkel Via Fillungo. De enige overgebleven winkel is die van Residencia Interieur. In de zomer kijkt eigenaar Ronald Jegerings ook nog eens aan tegen een muziekgebouw dat dan twee maanden dicht is. De ondernemer hoopt dan ook dat er snel een oplossing komt voor de leegstand. Ik hoor dat ze praten met partijen die zich hier willen vestigen. Meer weet ik niet."