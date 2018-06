Leegstandsbeheer Eindhoven naar VPS

EINDHOVEN - Het leegstandsbeheer van de gemeente Eindhoven komt in handen van de firma VPS. Het Eindhovense college van B en W heeft dat dinsdag besloten. VPS had volgens het college daar de beste aanbieding voor.

Nu is dat leegstandsbeheer nog in handen van de stichting Ruimte. Maar het gemeentebestuur is daar niet tevreden over, en heeft het contract met deze stichting opgezegd per 1 januari aanstaande.

VPS kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding van deze klus, waar Eindhoven zes bedrijven voor had uitgenodigd. Een van die zes bedrijven heeft zich uiteindelijk niet ingeschreven voor de aanbesteding. Om welke andere bedrijven het ging, is niet bekend gemaakt.

Leegstandsbeheerder VPS is in een geheel West-Europa opererend bedrijf dat het Nederlands hoofdkantoor in Den Haag heeft, en verder beschikt over een stuk of tien regiokantoren in Nederland. VPS scoort volgens B en W hoog omdat het bedrijf een leegkomend gemeentepand binnen vier uur in beheer kan nemen, en er binnen 48 uur een nieuwe, tijdelijke bestemming voor kan vinden.