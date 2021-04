Leendenaar die bij Stratumseind op stappers inreed en doorreed deed dat allemaal niet per ongeluk, zegt rechter

Nieuwe maatschap­pij op Eindhoven Airport vliegt naar Marokko; Air Arabia wil snel groeien

1 april EINDHOVEN - In de coronacrisis meldt zich een nieuwe luchtvaartmaatschappij op Eindhoven Airport. Air Arabia gaat twee keer per week vliegen tussen Eindhoven en Nador in Noordoost-Marokko. En als het aan de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde prijsvechter ligt, blijft het daar niet bij. In de zomer al wil Air Arabia meer vanaf Eindhoven gaan vliegen, ook op andere Marokkaanse steden.