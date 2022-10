Leendse slagwerkers opnieuw ‘goed van slag’

LEENDE - Voor de eerste editie van het slagwerkspektakel Goed van Slag in 2018 ging de slagwerkgroep van Koninklijke Fanfare Philharmonie uit Leende de samenwerking aan Nederlands bekendste drummer, Cesar Zuiderwijk. Op vrijdag 4 november zoeken de muzikanten het dichter bij huis en delen ze het podium met de Leendse coverband Qnøt.

In het clublokaal van de Philharmonie, het gebouw Kloosterhof, is het volle bak tijdens de repetities voor de tweede editie van Goed van Slag. Hiervoor wordt een heel arsenaal aan instrumenten voor de dag gehaald, variërend van een drumstel tot vibrafoons en marimba’s.

,,Het is nog even afwachten of het straks allemaal gaat passen op het podium van De Schammert. Het wordt in ieder geval heel knus”, grinnikt slagwerker en medeorganisator Chris Webb.

De contacten met de bekende Leendse coverband Qnøt waren snel gelegd. Slagwerkgroeplid Stijn Cremers: ,,De bassist en drummer zijn namelijk lid van de slagwerkgroep.” De hele muziekvereniging is betrokken bij de show. Ook de jongste slagwerkers van de Philharmonie laten van zich horen. Verder worden de percussionisten versterkt met enkele leden van het fanfareorkest.

In totaal staan er vrijdag ruim dertig muzikanten op het podium. En dat is geen routineklus voor de Leendse percussionisten. Webb: ,,We hebben vaker met een combo gespeeld, maar nu komt er ineens een negenkoppige band bij.”

Webb: ,,Fanfares en harmonieën werken al wat langer samen met bands, bijvoorbeeld bij promsconcerten. Deze ontwikkeling is nu ook doorgesijpeld naar de slagwerkgroepen.”

De muzikale kruisbestuiving voegt een extra dimensie toe aan het slagwerk, aldus Cremers. Maar het brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. ,,Een band speelt veel meer op het gehoor, terwijl de focus van slagwerkers op de bladmuziek ligt. Voor de leden van Qnøt betekent dit dat ze minder kunnen improviseren”, vertelt slagwerker Pim Kerkhofs.

De show is verdeeld in drie blokken. Als eerste komt de slagwerkgroep aan de beurt, daarna is er een gezamenlijk optreden met Qnøt, die vervolgens het stokje overneemt.

Op het repertoire staan nummers van Robbie Williams, Queen en The Jackson Five, maar ook AC/DC en La Fuente komen voorbij. Dirigent Patrick Schmeits kijkt onder meer uit naar ‘7 Mindgames’ van drummer Kaz Rodriguez. Schmeits: ,,Dat is een nummer met allerlei bijzondere effecten.”

De concertreeks Goed van Slag sluit aan bij de ambities van de Leendse slagwerkgroep. Schmeits: ,,De slagwerkers willen zich steeds verder ontwikkelen. Daarbij zoeken wij de muzikale randen op en soms gaan we daar overheen.”

Het slagwerkspektakel op vrijdag 4 november begint om 20.00 uur in dorpshuis De Schammert in Leende. Er zijn zit- (15 euro) en staanplaatsen (12,50 euro). Voor de kaartverkoop zie: philharmonieleende.nl.