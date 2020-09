Leerkracht Boschakker heeft corona, school twee dagen dicht

EINDHOVEN - Basisschool Boschakker aan de Jozef Israëlslaan in Eindhoven sluit tenminste twee dagen zijn deuren. Reden: een lerares is positief getest op Covid-19. De school wil voorkomen dat meer mensen op school besmet raken met het virus.

Maandag hoopt de school met 450 leerlingen weer open te kunnen gaan. ,,Heel vervelend", zegt directeur Miranda van Os over de verstrekkende maatregel, ,,maar ik hoop dat we het risico hiermee in de kiem hebben gesmoord.”

De besmetting kwam woensdag aan het licht. Omdat het schoolteam vorige week vrijdag een studiedag had, heeft de GGD geadviseerd al het personeel dat daarbij aanwezig was te laten testen. Tot maandag verblijven zij in quarantaine, aldus Van Os.

Kleinere groepen

Of het slim was juist in deze tijd een studiedag te organiseren? ,,Dat is steeds een overweging", zegt Van Os. ,,Daarom ook hebben we die dag de deelnemers in kleinere groepen ingedeeld. Zij zaten afzonderlijk van elkaar, in drie verschillende ruimten, in het hoofdgebouw maar ook in een gehuurde ruimte naast ons pand. De hele dag was coronaproof opgezet.”

In totaal dertig medewerkers die op de studiedag aanwezig waren, moeten worden getest. Onder hen ook de naar schatting vijftien deelnemers die die ochtend in één ruimte bij elkaar kwamen. Volgens Van Os was dat in het naastgelegen gebouw, dat een horecabestemming heeft: ,,En waar maximaal vijftig mensen in mochten.”

Van Os betreurt de besmetting en de gevolgen die het heeft voor haar school. ,,Heel jammer en vervelend. Dan denk je dat je alles netjes geregeld hebt en dan gebeurt er dit. Maar we willen geen enkel risico lopen en hebben uiteraard het GGD-advies om iedereen te laten testen, opgevolgd.”

Maandag

Volgens de directeur is de betreffende leerkracht sinds haar besmetting niet in aanraking geweest met ouders en/of leerlingen. Zij gaat ervan uit dat de 450 kinderen vanaf maandag weer naar school kunnen. En mochten er nu meer positieve testuitslagen komen? ,,Dan treden we opnieuw in contact met de GGD.”

Alle ouders en medewerkers zijn door de directeur over de besmetting op de hoogte gebracht. ,,Mocht er meer informatie komen over een eventueel contact- of brononderzoek dan hoort u dit uiteraard. Ik zal u via de app en de mail goed op de hoogte houden”, belooft ze.