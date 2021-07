Leerkracht Hans Thijssen neemt na 42 jaar afscheid van St. Antonius Abt: ‘Het gevoel is heel dubbel’

Tot op de dag af maakt leerkracht Hans Thijssen zijn werkzame jaren vol. 23 maart, 42 jaar geleden is hij begonnen op basisschool St. Antonius Abt in kerkdorp Acht, vrijdag 23 juli gaat hij met pensioen precies met 66 jaar en vier maanden.

,,Het gevoel is heel dubbel. Het is fijn om te stoppen, maar wat ga ik de kinderen missen!”, zegt Thijssen. ,,Je stopt er veel energie in, maar die krijg je ook terug. Ze houden je jong en fris in het hoofd.”

In 1979 is Thijssen in Acht terechtgekomen. Op St. Antonius Ab werkten drie leerkrachten, waarvan een de directeur was. Thijssen werd voor twee dagen aangenomen om hem te ontlasten en nam zijn klas over. ,,Het was een slechte tijd om te starten. Er waren toen geen banen te krijgen. Ik heb dit baantje meteen aangepakt.”

Zwaarder

Halverwege de jaren 80 begon Acht te groeien, er kwam een nieuwe school en een volledige vacature waarop Thijssen solliciteerde. Hij is 42 jaar gebleven. Het werd wel zwaarder naarmate de jaartjes erbij kwamen, maar het plezier is gebleven. ,,Ik heb weleens rondgekeken, maar wat ik graag wilde heb ik hier altijd kunnen doen.”

Thijssen heeft voornamelijk de groepen zeven en acht gedraaid. De laatste drie jaar heeft hij niet voor de klas gestaan, maar gewerkt als ‘werkdrukverminderaar’.

Het brengt hem meteen op de minder mooie kanten van het vak: de administratieve werkdruk. ,,Alles moeten vastleggen gaat ten koste van de kinderen en het onderwijs.” Als werkdrukverminderaar neemt Thijssen de handvaardigheidslessen van collega’s over. ,,Die lessen vragen veel tijd van een leerkracht. In de tijd dat ik de lessen geef, kan mijn collega aan de administratie werken.” Hij is dankbaar dat hij zijn loopbaan op deze manier kan afsluiten. Veel tijd voor de leerlingen en geen administratie en rapportgesprekken meer.

Verharding

Op de vraag wat er in al die jaren voor hem het meest veranderd is, vindt Thijssen dat de verharding van de maatschappij terug te zien is in het onderwijs. Het beroep leerkracht heeft ingeleverd qua respect. ,,Ouders hadden respect voor leerkrachten en stonden achter hen. Ouders van nu staan meer achter hun kinderen.” Maar de mooie herinneringen overheersen: de schoolkampen, de dansoptredens van het team in het Parktheater, zijn 40-jarig jubileum en het geinen met de kinderen.

Collega’s Angelique van der Werff en Ira van Luijtelaar gaan Thijssen missen. ,,Hij was altijd een rots in de branding”, zegt Van der Werff. ,,Hans is een begrip in Acht. Veel families hebben bij hem in de klas gezeten. Als je zo lang voor de klas staat en zo gewaardeerd wordt, dan kun je toch zeggen dat je het fantastisch gedaan hebt. Hij is een topleerkracht met veel kennis, humor en enthousiasme”, vult Van Luijtelaar aan.

Woensdag is de afscheidsborrel en dan vakantie. ,,In september zal ik me pas realiseren dat ik ‘niet meer hoef’. Eerst genieten, tennissen, fietsen, sporten en dan zie ik wel wat ik voor de maatschappij kan betekenen”, zegt Thijssen lachend.