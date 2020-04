Leerkrachten Eindhovense basisschool houden de humor erin op 1 april: ‘Veel ouders trapten erin’

Een ietwat apart verzoek was het wel, van de leerkrachten van basisschool De Bijenkorf in Eindhoven. De ouders en scholieren kregen in de dagopdracht het verzoek om het huiswerk dat ze moesten maken op de voorraam te plakken, goed zichtbaar aan de straatkant. Dan zouden de leerkrachten later op de middag eens controleren of er wel écht hard gewerkt wordt. En er wórdt hard gewerkt, zag De Vries, leerkracht van De Bijenkorf. ,,We kregen een hoop vragen van ouders én vooral foto's doorgestuurd. De ramen zagen er mooi uit, een geslaagde grap.”