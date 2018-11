Leerling Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven van school gestuurd om digitaal pesten leraren

Voorzitter CDA Eindhoven: fractie­voor­zit­ter maakte inschat­tings­fout en had sorry moeten zeggen

6:30 EINDHOVEN - Het CDA-bestuur in Eindhoven is niet blij met het optreden van CDA-fractievoorzitter Linda Hofman rond de Zwarte Pieten-kwestie. Maar het laat haar niet vallen. ,,Het was niet slim en ook niet wat we als CDA uit willen dragen", zegt voorzitter Peter Blom. ,,Maar het gaat mij te ver om te zeggen dat het slecht was. Het is een leerpunt voor Linda.” Linda Hofman zelf ziet dat echter niet zo.