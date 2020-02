Leerling met burn-out wil geen buitenbeentje zijn

Een taboe is de burn-out die Rick (21) uit Eindhoven gehad heeft voor hem niet, zijn vrienden weten ervan. Aan de andere kant heeft hij het niet in de klas verteld, toen hij na negen maanden thuis op een andere school begon. „Ik wilde niet anders zijn.” Daarom heeft Rick ook liever zijn achternaam of foto niet in de krant. Je wilt op internet niet voor altijd gekoppeld worden aan een burn-out die je op je veertiende gehad hebt.



Het begon bij Rick met onduidelijke darmklachten toen hij net op de middelbare school zat. Op de basisschool was lezen al een beproeving geweest, vertelt Ricks moeder. Van mogelijke dyslectie wilde de school niets weten. „Rick mocht in de pauze niet naar buiten, omdat zijn handschrift niet netjes was. In groep 8 verzuchtte Rick al dat hij het niet meer trok.” Rick vult aan: „Ik had altijd het gevoel dat ik het te druk had. Er was altijd chaos in mijn hoofd, er moest altijd gepresteerd worden.”