Leerling Summa College kwam met hand in freesmachine: forse boete voor school die ongeluk verzweeg

Primeur: Vitaal in Brainport krijgt geld voor meer gezondheid (in plaats van meer zorg)

25 augustus EINDHOVEN - ‘Vitaal in Brainport’ krijgt als eerste in Nederland geld voor een duurzame aanpak van ons gezondheidsstelsel. De huidige zorg wordt te duur en er komt een tekort aan personeel. Het roer moet om, er moet meer aandacht komen voor gezondheid in plaats van zorg. De subsidie van 300.000 euro komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).