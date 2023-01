Leerlingen en hun knuffels genieten in Eindhoven van het feest van Maximiliaan Modderman

EINDHOVEN - Honderdtwintig kleuters van St. Antonius Abt en evenzoveel knuffels zaten gisteren klaar in het Dorpshuis van Acht voor het Nationale Voorleesontbijt met locoburgemeester Mieke Verhees.

Eenhoorns, konijnen, beren en alle ‘aapjes’ van de kleutergroepen zitten op de grond in het feestelijke versierde dorpshuis. De kinderen kunnen de hulp-burgemeester namelijk niet op school ontvangen, want door de brand van vorig jaar is er geen ruimte om haar daar te ontvangen.

Mathijs (5) heeft zijn knuffelhond meegenomen. ,,Hij is zo zacht en ik gebruik hem niet zoveel, dus heb ik hem gekozen.” Lize (5) laat haar lievelingsknuffels zien. Een konijn en een muis die mee mogen naar het feest.

Grote verrassing

De grote verrassing was dat burgemeester Jeroen Dijsselbloem de landelijke Nationale Voorleesdagen bij basisschool St. Antonius Abt in Eindhoven zou aftrappen, maar door ziekte kon hij niet komen. Niet getreurd, locoburgemeester Mieke Verhees is een goede vervanger om voor te lezen uit Maximiliaan Modderman geeft een feestje voor beestjes van Joukje Akveld. Het Prentenboek van het jaar 2023.

Het verhaal gaat over het roodharig jongetje Maximiliaan. Hij besluit een feest te geven voor zijn knuffels, terwijl zijn ouders niet thuis zijn. Een feest waarbij het er alsmaar wilder en viezer aan toe gaat en de knuffels en zelfs de taart in bad eindigen. Totdat papa en mama thuiskomen en besluiten het bad in een grote plas water te gooien. ,,Ik denk dat het een leuk feestje was”, sluit een enthousiaste Verhees af als de kinderen applaudisseren en alle knuffels de lucht in gaan.

Mathijs heeft er in ieder geval van genoten. Het leukste vond hij dat de taart in bad viel. Lize moest lachen om het bad in de plas.

Quote Het is een moment om ouders attent te maken op het belang van voorlezen Ine van Hoek, leerkracht

Lezen bij jonge kinderen stimuleren

Het is de twintigste editie van de Nationale Voorleesdagen, die gisteren begonnen met een Nationaal Voorleesontbijt en duren tot en met 4 februari. Een initiatief om het lezen bij jonge kinderen te stimuleren. ,,Wij besteden al veel tijd aan het voorlezen, maar het is ook een moment om ouders extra attent te maken op het belang van voorlezen”, aldus leerkracht Ine van Hoek.

Teruggekomen op school is het tijd voor een klein ontbijt met de groepen, maar niet voordat Verhees nog meer vertelt over de grote keten die ze draagt. ,,Deze draagt de burgemeester alleen bij heel belangrijke bezoeken, zoals bij jullie”, zegt ze. En dat maakt indruk.

Boterhammen met hagelslag

En dan is het tijd voor het ontbijt. Krentenbolletje, peperkoek en broodjes liggen klaar. Lize heeft wel trek gekregen. ,,Ik heb vanmorgen nog niet gegeten.” Mathijs lust nog wel wat, alhoewel hij al twee boterhammen met hagelslag en snijworst heeft gegeten.