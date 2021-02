Leerlingen in gesprek met ouderen over Tweede Wereldoorlog

EINDHOVEN - Als leerlingen in gesprek gaan met ouderen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft dat veel impact op iedereen. En geschiedenisles zal nooit meer hetzelfde zijn.

Drie groepen 8 van saltoschool Floralaan sloten gisteren het project Oorlog in mijn Buurt af met een online verbinding met een paar van de deelnemende ouderen.

Na de kerstvakantie waren de leerlingen begonnen met de voorbereiding. In kleine groepjes, ieder thuis achter de laptop, om te leren hoe je het best kunt interviewen, zoals het stellen van open vragen. ,,Ook was er een gastles over de Tweede Wereldoorlog van een docent van een middelbare school”, vertelt leerkracht Laura Dekkers.

De toon gezet

Maar de aftrap was voor Peter Buddemeijer geweest, die de leerlingen vertelde over zijn ervaringen als vierjarige in de Lijmbeekstraat aan het begin van de oorlog. Daarmee was de toon gezet. Het zou gaan over wat de oorlog voor Eindhovenaren betekend had.

Gisteren keken de leerlingen in de klas naar verschillende filmpjes waarin een aantal van hen vertelde over hoe ze de interviews beleefd hadden. In hun eigen woorden vatten ze de verhalen samen die ze gehoord hadden. Zo had Ad van Thoor verteld dat de Engelse soldaten zijn hondje meenamen nadat die een stuk uit een jas gebeten had. ‘Ik denk dat ik daar mijn gevoelig karakter aan te danken heb’, had hij hen toevertrouwd.

Goed en fout

Een ander vertelde over aardige Duitsers. Een van haar zusjes had zelfs achter het stuur van een militaire auto mogen zitten! Deze verhalen kunnen helpen bij de nuancering: dat niet de ene partij alleen maar goed is en de andere alleen maar fout.

Dat neemt niet weg dat er ook verhalen zijn over angst en verdriet. Over de Duitse bombardementen de dag na de bevrijding op 18 september. Over bang zijn in de ijskoude schuilkelder en dat je aan het geluid van de vliegtuigen kon horen of ze nog bommen aan boord hadden.

Meer diepgang

Leerkracht Eveline Pennings vertelt dat ze merkt dat de geschiedenisles veel meer diepgang heeft gekregen. ,,Doordat de leerlingen nu weten wat de oorlog voor de mensen betekend heeft.”

Eline van Ballegoij over haar gesprek met Ger de Wind: ,,Hij vertelde over zijn joodse vader die een Duitse man die op de grond lag heeft gered. Dat vond ik heel dapper.” En Marie en Willy van Oers maakten Karel Geeris deelgenoot van hun voedseltocht in de hongerwinter, toen bij aankomst een van de kinderen op de kar het niet overleefd had. Dat maakt de geschiedenisles voorgoed anders. En Ad van Thoor zegt dat hij onder de indruk is van de vragen die de kinderen stellen.