Leerlingen Sint Lucas Eindhoven winnen Vakkanjers regiofinale

Een gigantisch vredeshuis met elementen die herinneren aan oorlogstijden en die aanzetten tot nadenken. Dat symbool voor vrede en verdraagzaamheid is het idee van Amke, Evy, Yente en Lotte van het Varendonck College in Deurne. Ze maakten een volledig werkend prototype met licht in de kleuren van de Nederlandse vlag en een bewegend vredesvuur dat uit de schoorsteen tevoorschijn komt. ,,Als je dit beweegt komt er een vogeltje uit de deur, als symbool voor vrijheid", zegt Yente tijdens de presentatie voor een vakjury. Ze zijn uit meer dan 7000 leerlingen gekozen als een van de 19 finalisten voor de regiofinale van Vakkanjers. Datis een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen aan de hand van een opdracht voor een echte opdrachtgever. Dit jaar is dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De finalisten komen vanuit heel Limburg en Brabant naar het Summa College in Eindhoven om hun idee te pitchen.