Leerlingen Stedelijk ontvangen certificaat: ‘Chinees wordt een wereldtaal’

De Eindhovense was woensdagmiddag een van de achttien leerlingen die op het Stedelijk College in Eindhoven een HSK-certificaat Chinees in ontvangst mocht nemen. HSK staat voor Hanyu Shuiping Kaoshi , wat de term is voor de international standaardtoets van de Chinese taal.

Kyra Irons (13) is vooral nieuwsgierig naar de verschillen tussen Chinezen en Nederlanders. ,,De Chinese cultuur is ook heel interessant.” De eerste lessen vond ze nogal verwarrend, maar haar docente gaf daar geleidelijk aan een goede draai aan.

Niels Hoonhout (15) koos voor Chinees omdat hij de taal mooi vindt. ,,Het is heel anders dan de westerse talen die je normaal op school leert. Het geeft een extra uitdaging. Ik had ook buiten mijn schooltijd veel vrije tijd om het te doen.”

De examens voor het certificaat vonden plaats in december. Het Stedelijk geeft al meer dan tien jaar lessen Chinees. ,,Inmiddels volgen circa zestig leerlingen het vak", zegt lerares Margie Li. ,,De populariteit neemt toe. China is een belangrijke speler in onze Brainportregio.” Bij de uitreiking was er ook een presentatie met een ‘Chinese leeuw', omdat het Chinese nieuwjaar net is begonnen.