Leerlingen Troubadour overrompeld door oorlogsverhalen

Nog geen andere optochten afgelast alleen Valkens­waard ‘allerminst zeker’: een overzicht

19:33 Na de afgelasting van de optocht in Eindhoven bekijken andere steden en dorpen of hun optocht wel doorgaat. Vooralsnog is er naast Lampegat niks afgelast. Maar de weersvoorspellingen worden nauwkeurig in de gaten gehouden.