Leerlingen uitgebrande Eindhovense school krijgen volgende week weer les

Aanpak ratten kwestie van een lange adem, Blixem­bosch hoopt op uitrol van succesvol­le proef

EINDHOVEN - Preventieve maatregelen in combinatie met bestrijding zijn effectief in het verminderen van de rattenoverlast, dat blijkt uit een proef in de Eindhovense wijk Blixembosch. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) waarschuwt wel dat de rat nooit helemaal uit te bannen is.

10:00