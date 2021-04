Leerlingen van De Trinoom geven tips en tricks voor veiliger schoolomgeving

Vorige week gingen ze samen met Eindhovens fietsburgemeester Sarge Meulman naar buiten om te onderzoeken hoe ze veiliger van en naar school kunnen komen. Donderdag gaan ze opnieuw op pad met een afstandsmeter voor de breedte van een fietspad en de lengte van een vrachtwagen en een snelheidsmeter.

Dubbel parkeren dwingt fietsende kinderen tot slalommen

Want hard rijdende auto’s vormen misschien wel het grootste risico, zoals bij het oversteken van de Edenstraat. Veel leerlingen komen te voet of met de fiets uit de achterliggende Schrijversbuurt of nog verder weg. Voor velen ligt de oversteekplaats bij de brandweerkazerne niet op de route. De toegang tot de fietsenstalling verleidt tot het fietsen over de stoep en in de smalle Don Boscostraat is het vaak druk als ouders met de auto hun kinderen komen brengen of ophalen. Dubbel parkeren dwingt fietsende kinderen tot slalommen om aanrijdende auto’s te ontwijken. Waardoor nóg meer ouders met de auto komen.

Quote Kinderen uit de bovenbouw hebben fietserva­ring nodig als ze later naar de middelbare school gaan, die vaak verder weg ligt Sarge Meulman, fietsburgemeester

Meulman slaakt een zucht. ,,Want kinderen uit de bovenbouw hebben fietservaring nodig als ze later naar de middelbare school gaan, die vaak verder weg ligt.” Ondertussen hebben de jongens ontdekt dat het blauwe vierkante bord met ‘15 km / school’ in de Deken van Somerenstraat verkeerd om staat, alsof de school op de Grote Berg staat. Dan draaien ze om en wijzen naar het plein tussen de school en de brandweerkazerne. Dat wordt aan het eind van dit jaar het domein voor de aannemers van de woontorens die naast de kazerne gaan verrijzen. Ze pleiten voor één aanrijroute voor het zware vrachtverkeer.

Quote We gaan hun ervaringen meenemen in het overleg dat we met aannemers en gemeente hebben over de verkeers­vei­lig­heid tijdens de bouw Schooldirecteur Erica Provoost, De Trinoom

Schooldirecteur Erica Provoost is blij dat ze de fietsburgemeester heeft kunnen strikken om met de leerlingen op pad te gaan. ,,Het past ook bij het Montessori-onderwijs om hen verantwoordelijkheid te geven. We gaan hun ervaringen meenemen in het overleg dat we met aannemers en gemeente hebben over de verkeersveiligheid tijdens de bouw, die minstens vier jaar gaat duren.” Ze begrijpt Meulmans advies kinderen te laten fietsen, maar ook de ouders die dat gevaarlijk vinden.