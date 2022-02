Leerlingen Van Maerlant Lyceum in Eindhoven maken tassen van afgedankte schoolmaterialen

EINDHOVEN - Het begon eind vorig jaar met één tas gemaakt van afgedankt schoolmateriaal, inmiddels heeft onderwijsassistent techniek Sander van Kuijk van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven er een hele reeks voor de verschillende secties van de school plus een rectorkoffertje van gemaakt. Zijn initiatief sloeg dusdanig aan dat hij vrijdag is begonnen met een serie workshops schooltassen maken voor de leerlingen van de school.

Dat de techniekman van het Van Maerlant het idee kreeg iets met afgedankte schoolmaterialen aan de slag te gaan heeft alles te maken met de aanstaande verhuizing van de school naar nieuwbouw. ,,Ik kwam in de kelder allerlei spullen tegen waar niets meer mee gedaan werd. Jammer, want heel wat weliswaar verouderde lesmaterialen kunnen toch nog prima hergebruikt worden.”

Nieuw leven voor leer van springbok

En dus gebruikte Van Kuijk het leer van een oude springbok uit het gymnastieklokaal voor een koffertje voor de rector, bekleedde een tas voor de sectie geschiedenis met een landkaart over de opmars van de geallieerden en koos voor de sectie wiskunde een oude canvas poster uit het wiskundelokaal.

Sander van Kuijk ontwierp schooltassen voor de verschillende secties van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven.

,,Dat rectorkoffertje is trouwens een verhaal apart geworden", vertelt hij. ,,In het natuurkundekabinet had ik een oud laatje gevonden en dat heeft de basis gevormd voor die koffer. Want ik vond toch dat een rector meer verdiende dan een schooltas. De rector was uiteindelijk zo enthousiast over het resultaat dat het koffertje een relikwie is geworden dat als processiekoffer gebruikt gaat worden bij de oplevering van de nieuwbouw over twee jaar.”

Goede compositie

De enthousiaste reacties van de collega’s op school leidden al snel tot de vraag het idee verder uit te werken en er een les voor op te zetten. Hij vervolgt: ,,Vooral de combinatie van tekst en beeld in het ontwerp spraken aan. Leuk was dat, want zelf vind ik een goede compositie ook erg belangrijk en dat wil ik de leerlingen meegeven. Dus heb ik een nieuwe technische tekening gemaakt die uit zeven onderdelen bestaat zodat ze die snel en gemakkelijk in elkaar kunnen zetten.”

De workshops van Van Kuijk maken deel uit van een breder facultatief programma dat de leerlingen sinds de uitbraak van Covid-19 krijgen aangeboden. Belangrijk vindt hij dat, want: ,,Je merkt echt dat de kinderen lijden onder alle beperkingen die ze door dat virus keer op keer krijgen opgelegd. Daarom vind ik het zo fijn dat ik nu met deze workshops kan beginnen. Het is immers veel leuker om mooie, catchy dingen voor jezelf te maken dan een vogelhuisje dat uiteindelijk toch in de kelder of schuur terechtkomt. Met ook nog een muziekje tijdens mijn lessen gaan we er de komende tijd gezellige uurtjes van maken.”