Leerlingen van Sint Joris in Eindhoven betrapt met illegaal zwaar vuurwerk

Het Eindhovense Sint Joris College waarschuwt ouders van leerlingen voor illegaal en zwaar vuurwerk dat mogelijk rondom de school verkocht wordt. In een brief schrijft directeur Peter van den Eijnde dat dit vuurwerk is aangetroffen bij een aantal leerlingen. Uit gesprekken met die kinderen is het vermoeden ontstaan dat het vuurwerk in de buurt van de school verkocht is.

Forse stap

De school heeft inmiddels melding gedaan bij de politie. Een forse stap, zo realiseert ook de directeur zich. ,,Maar we hebben duidelijke afspraken over wanneer we de politie wel en niet inlichten. Illegaal vuurwerk is er zeker een. Dit hoort niet thuis op school en we willen ook een duidelijk signaal geven aan andere leerlingen en hun ouders.”

Volgens Van den Eijnde zijn een aantal leerlingen op heterdaad betrapt toen ze vuurwerk in hun bezit hadden. ,,Als we bepaalde signalen krijgen mogen we bovendien ook kluisjes openen om die te controleren. Dat staat ook in ons schoolreglement.”

Kwetsbare leeftijd

Het vermoeden dat leerlingen het vuurwerk ook onderling verkopen, heeft de directeur niet. ,,Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. De signalen die we nu krijgen wijzen duidelijk naar iemand van buitenaf zonder band met de school. Het is een ernstige zaak dat iemand kinderen van een kwetsbare leeftijd probeert gevaarlijk vuurwerk te verkopen. We hebben ook andere scholen in de regio op de hoogte gebracht. Als het hier aan de hand is zal dat op andere scholen misschien niet anders zijn.”

Steeds zwaarder

Vuurwerk op school is volgens Van den Eijnde van alle tijd. ,,Al twintig jaar worden er rotjes afgestoken in de weken rond de jaarwisseling. Maar ik heb wel het idee dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt. Een zorgelijke ontwikkeling waarover ouders hopelijk in gesprek gaan met hun kinderen.”

In de brief roept de directeur daar ook toe op. Hij vraagt ouders om contact op te nemen met de politie als ze illegaal vuurwerk aantreffen bij hun kinderen. ,,Die kunnen adviseren hoe ze dat veilig af kunnen voeren.”