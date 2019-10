Leerlingen Vrije Scholen Eindhoven en Helmond vormen duizendkoppig kinderkoor

‘Water stroomt, water vloeit. Water naar de zee. Water bruist, water kolkt. 'k Stroom met 't water mee.’ De laatste zin zwelt uit honderden kinderkelen aan als een kolkende rivier die uitmondt in het refrein. In de Vrije School zijn natuurelementen als water, vuur en aarde nooit ver weg en dat was maandag in het Parktheater in Eindhoven niet anders. Daar vierden de vier Vrije Scholen in de regio samen dat de eerste Vrije School honderd jaar geleden door grondlegger Rudolf Steiner werd opgericht in het Duitse Stuttgart. Die viering omvatte creatieve workshops knutselen, schoonschrijven, bouwen en schilderen, maar de apotheose was een meerstemmige samenzang van meer dan duizend leerlingen.