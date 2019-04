Lege Blob dreigt in Eindhoven als Sissy-Boy failliet gaat

Vestdijk Eindhoven wordt smaller, maar doorgaand verkeer blijft mogelijk

21:24 EINDHOVEN - De Eindhovense coalitie heeft ook in de openbare discussie over de Vestdijk de rijen gesloten: er is een compromis over het toestaan van doorgaand verkeer en de partijen houden zich daar aan. Maar over het verder autoluw maken van de rest van de binnenstad is het laatste woord nog niet gezegd.