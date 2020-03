Lege Eindhovense winkelstraten op zaterdagmiddag

Bewoner van verpleegaf­de­ling Wilgenhof in Eindhoven overleden na besmetting met coronavi­rus

13:19 EINDHOVEN - Een bewoner van de gesloten verpleegafdeling Wilgenhof, onderdeel van zorggroep Vitalis, is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij overleed in het ziekenhuis. Waar hij het virus heeft opgelopen, is niet bekend. Dat meldt Vitalis zaterdag op hun website.