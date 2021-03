Lege etalages in Heuvel als expo-ruimte

In mei en juni laten dansers zien wat een lockdown voor hen betekent. Suzanne van Gool van YellowSunshine licht toe: ,,We vragen dansers uit Eindhoven een choreografie te maken over dit thema en hoe het voelt om niet met elkaar te kunnen dansen. Zij filmen zichzelf in hun thuissituatie. We hebben drie professionele dansers vanuit Dynamo en tien amateurs. Het wordt een combinatie van alle soorten dansers, jong, ouder, van hiphop tot klassiek. De filmpjes zetten we op schermen en plaatsen we in de boxen.”