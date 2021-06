Lege showrooms en wachttijden van een jaar; verkoop campers en caravans knalt door het dak

INGEZONDEN OPINIE Van het gas af is een brug te ver en niet nodig; de rest van de wereld omarmt het juist

4 juni CRANENDONCK - De Nederlandse regering dicteert dat alle gebouwen en huizen uiterlijk in 2050 van-het-gas-af moeten zijn. Dat terwijl de wereld het aardgas omarmt en de EU het als groene brandstof erkent. We moeten zuinig zijn op de aarde, maar Nederland-van-het-gas-af is een brug te ver, zoals hieronder zal blijken.