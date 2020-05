Leger bouwde veilige oversteek voor schooljeugd Maarheeze in 1965

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

In oktober 1965 bouwde het leger in Maarheeze een brug over de snelweg tussen Eindhoven en Weert. Om de schooljeugd een veilige oversteek te garanderen. Was u betrokken bij de bouw of was u destijds scholier die gebruik maakte van de brug. We komen graag met u in contact. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm Neergestortte straaljager in Breugel in 1961 © Frans van Mierlo

Tientallen reacties op de foto van de neergestorte straaljager bij Breugel. Het was op 11 december 1961 toen sergeant P. M. De Zeeuw tijdens een navigatie-oefening zonder brandstof kwam te zitten. Hij wist zijn Thundersteak nog richting onbewoond gebied te sturen en kon ook nog op tijd zijn schietstoel activeren. Bijna was het ongeluk hem alsnog fataal geworden want hangende aan zijn parachute kon hij maar ternauwernood een paar hoogspanningskabels ontwijken. Het hachelijkste moment van de hele crash, vertelde De Zeeuw terwijl een boer aan de Nieuwendijk in Gerwen hem een dampende kop koffie voorzette.

Slechte verbinding

Antoon Franse (79) was destijds als dienstplichtige gelegerd op de vliegbasis Eindhoven. ,,Bij de brandweer en wij werden opgeroepen omdat er een vliegtuig zou zijn gecrashed. Met een crashtender van de vliegbasis zijn we gaan rijden maar we zagen nergens rook van een neergestort vliegtuig. Communiceren met de verkeerstoren was niet zo makkelijk want de verbinding viel halverwege de rit al weg. Uiteindelijk bleek het toestel bij het Wilhelminakanaal in Breugel te liggen. Op het zandpad langs het kanaal stond echter een bestelbus dus we konden er niet langs. Omdat er geen brand was uitgebroken, hoefde dat uiteindelijk ook niet.”

Charles Stoutjesdijk (73) uit Eindhoven ging als 15-jarig menneke de volgende dag kijken op de rampplek. ,,We werden op afstand gehouden maar ik kon wel zien dat ze munitie uit het kanaal haalden. Ik kan me het krantenartikel nog herinneren waarin stond dat de piloot, die nog nooit gerookt had, na de crash met knikkende knieën zijn eerste sigaretje opstak.”

Meer ongelukken

Veel reacties gingen over andere ongelukken met straaljagers in de jaren vijftig en zestig. Want er viel er geregeld een uit de lucht, zo blijkt uit de verhalen. Zo zag Jos van Maasakkers (84) uit Breugel in 1956 een straaljager neerstorten op het Keske bij Breugel. ,,Ik zag ook de piloot springen en ben er op mijn fietsje naartoe gefietst. Op zijn verzoek heb ik toen de vliegbasis gebeld om het ongeluk te melden. Ik kwam onderweg ook nog een schaapsherder tegen. Die was zich kapot geschrokken want een meter achter hem had de schietstoel van de piloot zich in het weiland geboord.”

Volledig scherm Noodbrug voor scholieren in Maarheeze © Frans van Mierlo

Volledig scherm Noodbrug voor scholieren in Maarheeze © Frans van Mierlo

Volledig scherm Noodbrug voor scholieren in Maarheeze © Frans van Mierlo

Volledig scherm Noodbrug voor scholieren in Maarheeze © Frans van Mierlo