Lego kinderspeelgoed? Niet volgens deze volwassen bouwers: ‘Bouwen met Lego geeft rust’

De rij pastelkleurige huisjes is tot dusver toch wel zijn meesterwerk. Maanden aan een stuk was Kevin van Wijnsberge bezig met het nabouwen van de Handelskade in Curaçao. Het 4625 steentjes tellende resultaat prijkt deze vrijdag op tafel in Eindhoven. Het is slechts een deel van Kevins arbeid. ,,Ik heb op de computer heel het historische centrum van Willemstad met Lego nagemaakt.”



De in Willemstad geboren Kevin is een AFOL, een Adult Fan of Lego. Hij behoort tot een grote groep volwassenen die de veelkleurige legosteentjes nooit opborgen, zoals dat bij veel gezinnen gebeurt wanneer de kinderen ouder worden en hormonen de overhand nemen. Samen met zijn moeder Roxanne speelt Kevin met Lego. Zij de sorteerder, hij de bouwer.



Kevin en Roxanne zijn lang niet de enige volwassen bouwers. Dat bleek wel uit de populariteit van het tv-programma Lego Masters dat dit voorjaar werd uitgezonden. En ook de coronalockdown zorgde voor een extra boost. Speelgoedwinkels in deze regio zagen hun Lego-omzet soms zelfs verdubbelen.