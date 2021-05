'Legoblokken' stapelen tot villa of flat om woningnood op te lossen

In Herinnering Wim Timmers (1929-2021) kreeg een jaartje extra cadeau: een ‘grutse mens’ middenin de Rooise gemeen­schap

2 mei Vorig jaar nog was Rooienaar Wim Timmers een wandelend wonder, toen hij na twaalf dagen Hospice Dommelrode via de voordeur weer verliet. Hij was er naar toe gebracht om te sterven, maar hij genas van corona en kreeg zodoende nog een bonusjaar. Ziek was hij echter wel, en op 20 maart van dit jaar overleed hij op 92-jarige leeftijd aan uitgezaaide longkanker.