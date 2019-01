Leider xtc-lab Eindhoven krijgt vijf jaar cel

De man die de touwtjes in handen had. Zo ziet de rechtbank in Den Bosch hoofdverdachte Hatim van G. (37) uit Gemert in de zaak rond een xtc-lab in de Eindhovense Gaasbeekstraat. In januari 2017 werd het lab ontmanteld. De rechtbank maakt uit afgetapte telefoongesprekken op dat het Van G. was die bepaalde wat er rond het lab moest gebeuren. In die gesprekken werd ook voortdurend in bedekte termen gesproken. Voorbeeld: Als het in de gesprekken ging over ‘televisies', werden de diepvriezers bedoeld die voor de xtc-productie nodig zijn. Het verhullend taalgebruik wijst op criminele bedoelingen, stelt de rechtbank dinsdag in zijn vonnis.