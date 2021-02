Lekker, een pizza aan de deur, maar wie komt hem brengen?

EINDHOVEN – De een zijn dood is de ander zijn brood. Hard maar waar, ook in coronatijd. Want met de restaurants en cafés al maanden op slot, beleven pizzabakkers en maaltijdbezorgers gouden tijden. Soms is het puzzelen om voldoende bezorgers op de been te krijgen, maar ondernemers zien vooral kansen en willen uitbreiden.

De Eindhovense ondernemer Orlando Parami begon een jaar gelden met de vegetarische bezorgservice Vegafoodies. Met een rekensommetje legt hij uit hoeveel bezorgers hij nodig heeft. ,,Een restaurant krijgt gemiddeld tussen 17.00 en 20.00 uur tien bestellingen per uur. Eén bezorger kan, inclusief het op en neer rijden, ongeveer vier maaltijden per uur bezorgen.’’ Wie bedenkt dat Vegafoodies samenwerkt met twaalf restaurants in Eindhoven, kan zien dat de start-up een klein leger aan bezorgers nodig heeft.

Daarom probeert Vegafoodies nu bezorgers in vaste dienst te nemen, maar dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt legt Parami uit: ,,Ik heb twee maanden moeten zoeken naar een verzekering voor de maaltijdbezorgers. Ik ben toevallig vanmorgen gebeld, we hebben eindelijk groen licht. Ik kan nu dus écht mensen aannemen.’’ Hij heeft meteen twee vacatures geplaatst.

In de tussentijd is de nood al zo hoog dat Parami een aantal keer ‘nee’ heeft moeten verkopen. ,,De vraag naar maaltijden was zo groot dat er geen bezorger meer beschikbaar was. Dat is natuurlijk schadelijk voor een jong bedrijf als het onze, ik hoop dat echt niet meer mee te maken.’’

Vraag naar pizza’s steeg 37 procent

Bij pizzaketen Domino’s zijn de zorgen minder groot. Harm van der Westen, die in deze regio liefst negen Domino’s-vestigingen in bezit heeft, meldt dat hij ‘altijd op zoek is naar goede mensen’, maar dat er geen sprake is van een nijpend personeelstekort. Ook niet nu de vraag naar bezorgpizza’s door de coronacrisis landelijk met 37 procent steeg. Van der Westen heeft er een verklaring voor: ,,Veel van onze medewerkers kregen meer tijd om te werken, omdat hun sport en sociale verplichtingen wegvielen. Ze mochten opeens niets meer, dus wilden ze meer uren maken. Ook zijn veel mensen uit de reguliere horeca overgestapt naar bezorgservices zoals die van ons. Op die manier kunnen ze toch aan het werk blijven.”

Door de toenemende vraag heeft Domino’s in het afgelopen half jaar in Nederland 2000 nieuwe personeelsleden aangenomen. En ook Van der Westen heeft plannen. Hij opent binnenkort een nieuwe vestiging in de Eindhovense wijk Vaartbroek. ,,Ook daar zoeken we nog mensen voor.”

En hij is niet de enige die aan uitbreiden denkt. Camille Peters, die onlangs pizzabar Pizzani in Eindhoven begon, opent volgende maand al een filiaal in Waalre. Ook hij laat mensen rondrijden die eerder actief waren in de horeca. ,,Op een gemiddelde avond fietsen er zes van onze bezorgers door Eindhoven. We merken dat dat hartstikke goed gaat. Ze vinden het ook leuk om te doen, ze krijgen zo’n elektrische fiets en mogen lekker de hele stad door.’’

Enorm loyaal

Bij Domino’s en Pizzani weten ze dat een deel van hun ‘horecapersoneel’ weer vertrekt op het moment dat restaurants en cafés weer open mogen. ,,In de horecawereld is personeel enorm loyaal. Ik begrijp het dan ook als sommige mensen meteen terug zullen keren bij hun restaurant of café zodra dat weer open is. Maar ik sluit ook niet uit dat er een aantal zal blijven plakken.’’