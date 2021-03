Lekker hè die eerste, uh tweede lentedag

EINDHOVEN - Lekker hè zo’n eerste officiële lentedag. Of niet? Wie deze zondag 21 maart dacht te genieten van de eerste lentedag, was eigenlijk een dag te laat. De biologische lente start zelfs steeds vroeger.

Zet maar vast in je agenda, de komende twee jaar gaat de (astrologische) lente ook op 20 maart van start. Dat heeft alles te maken met de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat, begint bij ons de lente.

Volgens het KNMI was dat op zaterdag 20 maart, om 10.37 uur het geval om precies te zijn. Sterker nog, de afgelopen dertien jaar was het steevast op die datum. Gewoon een astrologisch gegeven waar weinig op valt af te dingen, maar het misverstand is hardnekkig.

Quote Van de herfst kun je een dag missen, van de lente niet. Manon Dijkers, Buurtbewoner Edisonplein

,,Ik heb altijd geleerd dat de lente op 21 maart begint”, reageert Manon Dijkers (30) lachend. Samen met buurtgenoten van vijf straten rondom het Edisonplein in Eindhoven is ze deze zaterdag hard aan de slag om het gezamenlijke speelparkje achter hun huizen aan een opknapbeurt te onderwerpen. Met kettingzagen, schoffels, bezems en twee hakselaars moet het groen terug in het gareel. Dijkers: ,,We blazen het terrein weer nieuw leven in en toevallig is dat dus op de eerste lentedag. Voortaan dus op de eerste zaterdag van de lente. Van de herfst kun je een dag missen, maar van de lente niet hoor.”

De biologische lente komt steeds vroeger

Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit, houdt een andere kalender bij, die van de natuur. Op natuurkalender.nl worden waarnemingen van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur verzameld. En die kalender verandert wel.

Van Vliet: ,,Ja de biologische lente is een ander verhaal. Als je de ontwikkelingen in de natuur vergelijkt ten opzichte van vijftig jaar geleden, ligt de lente dit jaar zo’n twee weken voor. Speenkruid, bosanemoon, ze steken allemaal vroeger de kop op. Dit jaar lagen we zelfs nog meer voor op schema maar de koude week in februari heeft dat teniet gedaan.”

Van Vliet constateert dat de duur van de seizoenen verandert als gevolg van de klimaatverandering. Kort gezegd, de lente gaat naar voren op de kalender, de herfst schuift naar achteren. Van Vliet ,,Het groeiseizoen is het aan verlengen. We zagen in december al de hazelaar in bloei staan, de zwarte els in februari en na die ene koude week in februari volgde een hele warme week. We zagen een extreme pollenconcentratie in de lucht van alle bloeiende elzen. Dat betekent ook hooikoortsklachten in de wintermaanden. In de natuur zien we een volksverhuizing van planten en dieren. Zij bewegen tien keer zo langzaam als dat het klimaat verandert. Ze kunnen het niet bijbenen.”