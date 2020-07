Lekker op het stadsstrand in Eindhoven: 'Zijn jullie al op vakantie of zo?’

‘Toen we net een foto deelden, vroegen vriendinnen al of we op vakantie waren”, vertellen Claire Geuijen en Eva Naus gniffelend vanachter hun glas rosé op het terras van De Zomertuin, die sinds donderdagavond geopend is. Al kunnen ze die reacties ook wel weer snappen. ,,Je hebt hier helemaal niet het gevoel dat je in Eindhoven bent.”



Een festivalsfeertje maar dan op het terras, dat is wat het Eindhovense evenementenbureau One of the Guys voor ogen heeft met Stadsoase De Zomertuin. Hiervoor is in amper een week tijd is het voormalige Campinaterrein, vlakbij het Eindhovensch Kanaal, getransformeerd tot heus stadsstrand. Voor de aankleding bestelden ze een oerwoud aan planten en zes vrachtwagens vol zand. De rest van het decor komt gewoon uit hun eigen loods, zoals de oude deuren die dienen als terrastafels en een echte helikopter die tot cocktailbar is omgebouwd.