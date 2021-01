Lekker pronken met je duurzame levensstijl: studenten bedenken duurzaam huis én platform

Hè? Maar de opdracht was toch een duurzame woning te ontwerpen die energie gebruikt van de zon? Zeker, alleen de technieken om dat te doen bestaan al lang. ,,Dus we zijn een stap verder gegaan”, zegt student Willem Arts. ,,Wij willen met ons plan zorgen dat inwoners duurzamer gaan leven.”

Met dat plan doen Eindhovense studenten van team VIRTUe in 2022 mee aan de Solar Decathlon Competitie in het Duitse Wuppertal. Dat is een wedstrijd om duurzame woningbouw te stimuleren. Maar het team ontwierp dus niet alleen een duurzame woning; het bedacht ook een systeem om duurzaam gedrag te stimuleren.

Duurzaam leven als spelletje

Om de duurzame drang in ons naar boven te halen concipieerden de studenten een soort sociaal platform à la Facebook, Instagram of TikTok. Dat idee combineren ze met het bouwen van een digitale wereld zoals SimCity of The Sims. Ze maken kortom, een spelletje van duurzaam leven.

Quote ,,Hoe meer duurzame doelen je haalt, hoe mooier je wereld.” Willem Arts, VIRTUe

Klinkt behoorlijk vaag. Arts maakt het concreter: ,,We maken een app. Door duurzame dingen te doen, kun je digitale munten verdienen, Ekkies. Daarmee kun je bouwen aan een digitale wereld, Ecotopia. Die wereld kun je delen met anderen. Hoe meer duurzame doelen je haalt, hoe mooier je wereld.”

Team VIRTUe TU/e 2021

Ekkies of EQUI?

Ekkies dus. Dat is iets heel anders dan EQUI, ook een systeem dat de studenten in hun woonst installeren. Allemaal leuk en aardig, die sociale aspecten. Het gaat er uiteindelijk om een zo duurzaam mogelijk huis te bouwen. EQUI helpt daarbij.

Quote ,,Wil je de was doen? Dan zegt EQUI: ik zet de machine pas aan om 15 uur, want dan gaat de zon nog even hard schijnen.” Willem Arts, VIRTUe

EQUI is een slimme display. Daarop kunnen bewoners in een gemeenschappelijke ruimte stroomverslindende activiteiten plannen op momenten dat er veel elektriciteit voorradig is. Arts: ,,Wil je de was doen? Dan zegt EQUI: ik zet de machine pas aan om 15 uur, want dan gaat de zon nog even hard schijnen.” Zo wordt elektriciteitsverbruik zo voordelig mogelijk verdeeld over de dag.

Team VIRTUe TU/e 2021

Bovenop bestaande bouw

Al met al een behoorlijk innovatief huisje dus. Oh, en het moet ook nog op bestaande bouw kunnen verrijzen. Arts: ,,We willen zo min mogelijk nieuw land gebruiken.” Om het gebouw zo licht mogelijk te houden, gebruiken de studenten hout als primair bouwmateriaal.

Maar hout isoleert niet goed. Om dat op te lossen plaatst team VIRTUe faseveranderingsmaterialen. Eh, Arts? ,,Dat zijn materialen die van vloeibare naar vaste vorm gaan en andersom. Ze nemen warmte op als het warm is en laten het weer los als het kouder is.” Een soort periodiek vloeibare isolering.

Vrijdagmiddag presenteerden de studenten hun woonconcept. Zal wel nooit ergens daadwerkelijk gebouwd worden? ,,In juni beginnen we met de bouw op de universiteitscampus. Vanaf oktober is het huis open voor publiek”, zegt Arts. ,,Dan kunnen we testen welke systemen goed werken en welke niet. Een jaar later gaan we met ons huis naar Wuppertal.”

Team VIRTUe TU/e 2021 (bij elkaar gefotoshopt in verband met corona).