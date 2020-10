EINDHOVEN - Het blijkt een voltreffer: de nieuwe winkel in geurkaarsen en parfums in de Heuvel. ,,Dit is een toplocatie aan de meest logische looproute van de Heuvel.”

Ondernemer Ronald Jegerings van meubelzaak Residencia in de Heuvel opende deze week een tweede zaak in het pand, waar tot voor kort modewinkel Steps zat. Geurkaarsen en parfums zijn ‘hot’. ,,Mensen zitten door de coronacrisis meer thuis en de feestdagen komen eraan. Het wordt buiten frisser, eerder donker en dus gaat men meer aandacht aan de sfeer binnenshuis besteden”, weet Jegerings. ,,Lekkere geurtjes in huis halen is hip. Mensen geven hier in deze tijd duidelijk meer geld aan uit.”

Compleet assortiment

Ook in zijn meubelzaak Residencia had Jegerings al wat geurkaarsen, maar dat was een beperkte collectie. Nu voert hij in de nieuwe zaak merken als Woodwick, Ashleigh Burwood, Yankee Candle, Millefiori en Scentchips. ,,Met deze merken hebben we nu een compleet assortiment geurkaarsen en parfums van de meest vooraanstaande fabrikanten. Ik durf te stellen dat we met ons product redelijk uniek zijn in de binnenstad. Behalve bij Rituals zie ik ze nergens anders.”

De leegstand in winkelcentrum Heuvel baart ook Ronald Jegerings de nodige zorgen; toch heeft hij geen moment getwijfeld toen modewinkel Steps vertrok en dit pand vrij kwam.

Impulsaankopen

,,Geurkaarsen en parfums zijn voor veel mensen impulsaankopen. Ze gaan er niet speciaal voor naar de stad, maar als ze het zien, nemen ze toch snel wat mee. Daar moeten wij het dus van hebben en daarom is een goede locatie van wezenlijk belang. We zitten hier aan het centrale plein van de Heuvel. Iedereen loopt hier langs. Zo bereiken wij een groot publiek. Want een frisse, lekkere lucht in huis is niet langer een typisch vrouwendingetje.”