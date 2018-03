'Lemkesgenootschap' zet werk van Thom Aussems in Eindhoven voort

Dat gebeurd woensdagmiddag tijdens het afscheidssymposium van Aussems, die zijn directeurschap van woningcorporatie Sint Trudo neerlegt. In het Klokgebouw had Aussems enkele sprekers uitgenodigd om over de stad te vertellen. Hij zelf sloot de rij met zijn verhaal over de overheid die steun nodig heeft uit de samenleving om goede oplossingen te bedenken.

Volledig scherm Thom Aussems tijdens het symposium bij zijn afscheid als directeur van woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Dat is nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren, de stad te verdichten, toch talenten aan te trekken, om high tech bedrijven aan te blijven trekken. Maar Aussems gaat verder. Hij liet cijfers zien over het enorme aantal werklozen (in Eindhoven nog steeds 4500) en bijstandsgerechtigde (ruim 7000). ,,En het ergste is het aantal kinderen dat in armoede leeft. Dat zijn er 3375. Tegen de politici bij een debat heb ik vorige week gezegd: daar moet iets aan gebeuren. Die groep moet weer een perspectief krijgen. Als je hier de komende vier jaar niks mee doen, dan kom je mij tegen."

Aussems wil, nu hij stopt bij Trudo, wel een gezelschap organiseren wat na gaat denken en adviezen gaat geven over de toekomst van de stad. Eindhoven Vooruit 2.0 noemt hij dat, naar het gezelschap van notabelen uit het begin van vorige eeuw dat toen de groei van Philips ging ondersteunen, onder meer met huisvesting voor de arbeiders. ,,Als zal ik daar een bescheiden rol bij spelen, ik wil de kar niet trekken, hoogstens het genootschap faciliteren."

Van Gijzel

Oud-burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven presenteerde het symposium. Hij dacht mee over wie de 'lemkes' verdiende. ,,Want", zo benadrukte Van Gijzel, ,,het werk van Aussems mag niet stoppen." ,,'We' maken de stad samen. Maar een paar mensen lopen voorop. Thom was, nee is, er daar een van. Stronteigenwijs, een visionair, standvastig, maar ook obstinaat en soms een tikkeltje ijdel. Een veelzijdig mens die een onuitwisbare erfenis achterlaat: de Lichttoren, de Kruidenbuurt, Woensel West en Strijp-S om maar een paar zaken te noemen."