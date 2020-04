Lenny Kuhr op ‘Visite’ bij bewoners Dommelhoef in Eindhoven

EINDHOVEN - ‘Visite, visite, een huis vol visite', klonk het vrijdagmiddag van een hoogwerker bij verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven. Het was zangeres Lenny Kuhr zelf die bij de bewoners op visite kwam. Buiten natuurlijk, want ook hier mag momenteel niemand echt op bezoek komen.

Ze zong het liedje Visite vanuit een hoogwerker die speciaal voor de gelegenheid geregeld was. Om de bewoners een hart onder de riem te steken. ,,Mijn vader heeft zijn laatste jaren in Vonderhof doorgebracht. Ik moet er niet aan denken dat ik hem niet had mogen opzoeken", aldus de Eindhovense zangeres.

Lenny Kuhr ging ook in de hoogwerker om de bewoners van de bovenste etages van verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven toe te zingen. © Michel Theeuwen

Haar twee sets van zeven liedjes waren georganiseerd door Jolanda Bekkers van de dagbesteding in het Archipelhuis en Judith Helderman van Samen voor Eindhoven, de organisatie die in deze corona-tijden onder meer probeert ontmoetingen te organiseren voor ouderen. Bij Dommelhoef hadden ze eerder ook al de hoogwerker voor Hoog Bezoek, familieleden die op hoogte hun dierbaren konden spreken. Lenny Kuhr benaderden ze via een vriendin van de zangeres, die met Cake & Donate op Facebook al eens taarten leverde bij Dommelhoef. En ze wilde meteen meedoen. ,,Als je in deze tijd wat vreugde kunt geven moet je dat gewoon doen. Zet mij maar op die hoogwerker, heb ik meteen gezegd. En dan zing ik wel.”

Lenny Kuhr en Jolanda Bekkers van de dagbesteding zeggen bewoners van verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven gedag voor het optreden. © Michel Theeuwen

Het nummer Visite doet ze eigenlijk nooit meer bij optredens. ,,Het is een liedje voor kinderen. Het is een Fremdkörper in mijn programma's, het past er niet meer in. Maar hier vandaag natuurlijk wel, want iedereen kent het en omdat mensen hier in zo’n moeilijke omstandigheden zitten. En natuurlijk omdat ik op visite kom.”

Lenny Kuhr treedt op bij verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven; in het plantsoen sloot ze af met Troubadour. © Michel Theeuwen