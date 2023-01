Leonidas in zwaar weer maar luxe chocola blijft onverminderd populair: ‘Ambachtelijk gemaakt het lekkerst’

EINDHOVEN - Is het de kwaliteit, de prijs of een gebrek aan diversiteit die eerder deze week twintig Leonidas-winkels in Nederland de das om deed? Opvallend is het in ieder geval, want het aantal chocolaterieën in Nederland neemt de laatste jaren alleen maar toe.