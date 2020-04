Leraar in coronatijd: ‘Uit elke crisis komen ook goede dingen voort’

„Hoe gaat het met jou? Heb je nog iets leuks gedaan in het weekend?” Tot enkele weken geleden zou de vraag gesteld zijn in een kringgesprek op maandagmorgen. Nu zit leerkracht Paul Rentmeester (53) in zijn uppie gebogen achter zijn laptop in zijn lege lokaal op basisschool 't Palet in Eindhoven. Op het scherm, verdeeld in kleine vakjes, zijn kinderen van zijn klas zichtbaar. Ze zitten thuis achter de webcam. Eén voor één mogen ze hun microfoon openzetten om met hun meester te praten.