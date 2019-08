Leraren bereiden nieuwe schooljaar voor: uren bezig met naamkaartjes lamineren

Het ruikt naar schoonmaakmiddel in het lokaal van Marloes Lieftink, juf van groep 1-2. Er wordt gepoetst: over de stoelen, tafels, boekenplanken en vensterbanken gaat een natte doek.Ondertussen denkt ze na over de nieuwe inrichting van het klaslokaal. ,,Vorig jaar stond het iets te vol naar mijn zin.’’