'Leren door creëren'

Stompff is een van de weinigen die de afsluiting van de Vestdijk in Eindhoven niet vervloekt maar toejuicht. De proef waarmee de gemeente wil kijken of en hoe de afsluiting van de straat werkt, is volgens de Eindhovense ontwerper Guido Stompff een mooi voorbeeld van design thinking, het onderwerp waar hij net een boek over heeft uitgebracht. „Een tijdelijke oplossing aanbieden, kijken hoe die werkt, hoe er op gereageerd wordt, of voorspellingen uitkomen, de oplossing aanpassen, weer toetsen en dan pas definitief uitvoeren."

Promotie

Stompff promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek naar design thinking in organisaties, ook doceert hij design thinking op hogescholen. Daarnaast coacht hij bedrijven in de omslag naar een creatieve manier van problemen oplossen. In april kwam zijn boek over het onderwerp uit. Daarin pleit hij voor een andere aanpak in het bedrijfsleven en bij de overheid, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van wetten of zoals in het geval van de Vestdijk: bij de aanpak van stedelijke vraagstukken.

Regelgeving

„Uit metingen bleek dat de lucht op de Vestdijk van zeer slechte kwaliteit was. De gemeente bedacht direct als oplossing om de Vestdijk afsluiten voor verkeer. Maar dat stuitte op weerstand. Winkeliers waren bang dat er minder publiek naar het centrum zou komen en dat er veel sluipverkeer zou ontstaan. Er werd besloten tot een tijdelijke oplossing als proef. Hierdoor kunnen de effecten worden gemeten. Ook krijgen bewoners en bezoekers de kans om hun mening te geven en de effecten te ervaren voordat definitieve plannen worden uitgevoerd. En het belangrijkste: de oplossing kan op basis van feiten worden bijgestuurd", betoogt Stompff. „Je kunt honderden interviews afnemen, maar je weet pas wat er gebeurt als je het uitprobeert. In het ontwerpproces zie je dat ook gebeuren. Van ieder product wordt eerst een prototype gemaakt om te testen, waarom zou je dat niet doen bij wetten en regelgeving?"

Design thinking

„Normaal denk je en dan doe je. Bij design thinking schets je, daar reflecteer je op, je schetst weer om vervolgens weer te reflecteren. Je probeert iets uit en kan het effect ervan meten en meenemen in je oplossing. Het is een creatief proces", legt Stompff uit. In zijn boek 'Design thinking, radicaal veranderen in kleine stappen', maakt hij het proces van design thinking inzichtelijk en biedt hij een werkwijze die iedereen in zijn werk kan toepassen. „Onze klassieke manier van denken is gericht op het analyseren van problemen, het vinden van de oorzaken en het nemen van beslissingen. Die denkwijze gaat uit van de bestaande wereld maar aannames op basis van eerdere ervaringen zijn ontoereikend om de toekomst vorm te geven. Dat is ook mooi aan het werk van kunstenaars, ontwerpers en architecten; ze beginnen vanuit niets en dat levert vaak iets onverwachts op."

Graffiti