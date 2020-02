‘Leren van kosten Vestdijk bij steentjesproject binnenstad Eindhoven’

EINDHOVEN - Een enorme tegenvaller. ‘Verre van tevreden’. Teleurgesteld. Een buikpijndossier. Dit verdient geen schoonheidsprijs. ‘We zijn steil achterovergeslagen'. Een ‘fait accompli’ oftewel: een voldongen feit. Door de zure appel heen bijten. Oh ja en de gemeenteraad van Eindhoven was ook nog ‘geschrokken’ van de overschrijding van het budget voor de Vestdijk met 5,7 miljoen euro.

En alle fracties vroegen ook aandacht voor de 'leermomenten’ van deze enorme overschrijding. Natuurlijk moet er uitvoerig geëvalueerd worden. Zeker met het oog op miljoenenprojecten als de Boeiende Binnenstad die eraan komen. De wethouders Monique List (zij had buikpijn van het nieuws) en Rik Thijs ('ook ik had meteen vraagtekens over het rodesteentjesproject in de binnenstad, toen ik het hoorde’) benadrukten dat het college wel degelijk lering wil trekken uit het echec van de Vestdijk.

Per straat wordt een bedrag geraamd

Sterker nog: ,,We volgen een heel ander traject bij de binnenstad: van tevoren ramen we een bedrag per straat, inclusief bodemsanering, archeologie, etc. Na twee straten kijken we het het is gegaan en daarna gaan we pas verder", aldus Thijs over de vervanging van de steentjes, straatmeubilair en riolering in de binnenstad; de kosten daarvan bedragen zeker 18 miljoen euro, nog exclusief de Markt en de Vestdijk. Die komen pas aan de beurt als er ergens extra geld gevonden kan worden, zei Thijs nog eens.

Volledig scherm NVS. BETAALD JAN 2020. De oversteekplaats voor fietsers op de kruising Ten Hagestraat, Kanaalstraat en de Vestdijk is onduidelijk in Eindhoven. © FotoMeulenhof

Half januari maakte het college bekend dat de Vestdijk in totaal 17,2 miljoen euro gaat kosten, 5,7 miljoen meer dan geraamd. Dat komt vooral door tegenvallende saneringskosten, extra opgravingen, verkeersmaatregelen en meerwerk voor de aannemer bij de aanleg van de waterberging onder de weg. De Vestdijk wordt heringericht tot één rijstrook, een busbaan, een dubbel fietspad en veel extra groen. Ook krijgt de straat een rol bij de opvang van regenwater. En de riolering is vervangen.

Ondanks de frisse tegenzin, kwam vrijwel de voltallige raad tot de onvermijdelijke conclusie: ook al hadden ze het geld liever ergens anders aan besteed, doorgaan met de herinrichting van de as door de stad is de enige optie. Stoppen of een jaar of meer uitstellen kost immers ongeveer een miljoen meer omdat dan extra aannemerskosten of extra voorzieningen voor de binnenstad gemaakt moeten worden. Maar kritische vragen waren er ook nog wel.

Volledig scherm Vestdijk Eindhoven, met eerste dennebomen. © Michel Theeuwen

Het geld waar het gat mee gedekt wordt, komt immers uit de potjes voor wegenonderhoud, het Gemeentelijk Rioleringsplan en de regionale bereikbaarheidsagenda. Dat betekent toch dat het niet ergens anders aan uitgegeven kan worden? Dat er projecten geschrapt moeten worden? Maar wethouder List benadrukte dat er ‘geen geplande projecten geschrapt hoefden te worden’. Het geld was over op de begroting, vooral door nieuwe rekenmethoden. Vreemd, oordeelde commissielid Piet der Kinderen van 50Plus, ,,want toen er geld tekort was voor de Boeiende Binnenstad is besloten de rode steentjes op de Markt voorlopig te laten liggen. En nu bij de Vestdijk wordt er aan de geldboom gerammeld en kan er alles".

Volledig scherm Impressie van de Vestdijk in Eindhoven na herinrichting, ter hoogte van woongebouw Medina. © Gemeente Eindhoven

En had deze enorme tegenvaller niet eerder opgemerkt kunnen worden? Wethouder List zei dat de eerste signalen begin september binnenkwamen, maar toen was nog allerminst duidelijk om hoeveel geld het zou gaan. Dat werd pas in december duidelijk waarna in januari het voorstel volgde. Een en ander is het gevolg van de manier van aanbesteden. Dat wordt dus in de binnenstad ook anders gedaan.

,,En we gaan meer onderzoek vooral doen. Zo laten we op het Stratumseind, dat als eerste de nieuwe Eindhovense steen krijgt, extra proefsleuven voor vervuiling en archeologie graven", aldus Thijs. Daarna wordt het project op de markt gezet ‘en zal blijken of we gruwelijk de mist in gaan of niet', aldus de wethouder die ook beloofde de raad regelmatig bij te praten over de financiële stand van zaken.

Geen 100 procent garanties

Wethouder List beloofde tenslotte dat het hierbij zal blijven; eventuele risico's voor de meeste nog mogelijke verontreiniging liggen nu bij de aannemer, zo is uitonderhandeld. Alleen de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog of extreme weersomstandigheden zouden nog tot hogere kosten kunnen leiden. ,,Maar 100 procent garanties krijgt niemand in zijn leven", aldus List.