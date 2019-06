Lessen trekken uit de storm: 'Zwarte maar intrigerende dag voor het groen in Eindhoven’

Groeiend Sioux stimuleert creativi­teit op eigen campus in Eindhoven

6:00 EINDHOVEN - In een ontspannen sfeer hun creativiteit prikkelen. Werknemers van het groeiende Sioux kunnen dat in de nieuwe Sioux Labs. Het is het zevende gebouw van het bedrijf in Eindhoven, die samen de Sioux Campus moeten worden.