‘Let’s talk about sex’: taboes doorbreken op erotisch festival in Parktheater

EINDHOVEN - Het Parktheater in Eindhoven staat in november in het teken van Let’s Talk About Sex, een theaterfestival over seksualiteit. Met pikant theater, ‘sextalks’ en zinneprikkelend eten. Doel is om het spraakmakende, maar vaak ook doodgezwegen onderwerp breder bespreekbaar te maken.

In de grote foyer staat vanaf dinsdag 1 november de opblaasbare installatie Yes, Please! , waarin Stichting Nieuwe Helden (onder andere met theatermaker Lucas De Man) het taboe om over seks en kwetsbaarheid te praten wil opheffen. De installatie is dagelijks gratis te bezoeken.

Regionale performers

Op 3 november vertelt Marleen Hendrickx in Pand P een ‘sterk en kwetsbaar verhaal’ over gender en seksualiteit, en queercollectief DayDayGay uit Eindhoven is gastheer en curator op de openingsavond, zaterdag 5 november. De avond is een montage van regionale queerperformers, drag, dans, gesproken woord en kunst, geregisseerd door Lenneke Maas.

De opblaasbare installatie 'Yes, please!' staat vanaf 1 november het Parktheater en is gratis te bezoeken.

Schandaalroman en ‘confetti-voorstelling’

Op 10, 11 en 12 november speelt De Warme Winkel in Natlab het pikante Lady Chatterley’s Lover, naar de schandaalroman van D.H. Lawrence uit 1928, en ook op 12 november onderzoekt cabaretière Kirsten van Teijn in (S)experiment de moderne liefde en seksuele taboes van nu. Queer Planet van HNTjong, op 17 november, is een bonte confetti-voorstelling over ‘queerness’, met onder anderen Rick Paul van Mulligen.

Noord Nederlands Toneel brengt op 23 en 24 november een spectaculaire en fysieke Exit Macbeth: wat gebeurt er als Macbeth niet meer de hoofdrol in zijn eigen heldenverhaal heeft?

Op 25 november houdt ‘seksprofessor’ en theatermaker Daphne Gakes ‘sextalks’, en op dezelfde dag presenteert de Finse Cecilia Moisio de ‘feministische vrouwenvoorstelling’ Pink Portal. De (educatieve) Sekszusjes (bekend van de VPRO op tv) sluiten op donderdag 1 december af met Ongelikt.

Cecilia Moisio