Letters van oud Sint-Joseph Ziekenhuis in Eindhoven duiken op

Zelf heeft hij ook wel iets met het oude hospitaal, dat in 1932 werd geopend en begin jaren negentig onder de sloophamer verdween. ,,Ik ben in 1977 in het Sint-Joep geboren.” Toch is dat voor Jochem Brom onvoldoende reden om de letters, die hij samen met zijn maat Dirk van Dingenen bij een handelaar in Middelbeers kocht, voor zichzelf te houden.

,,Wij kwamen daar eigenlijk voor heel wat anders: een oud tractortje. Maar toen zagen we die pallet daar staan.” Na wat afpingelen gingen de letters mee naar Eersel. Brom: ,,Als we ergens wat aan kunnen verdienen, kopen we dat.”

‘Wat de gek ervoor geeft’

Thuis werd pas -na enig puzzelen- duidelijk wat de herkomst was. In vroeger tijden hingen de letters boven de entree van het ziekenhuis, dat begin jaren negentig werd verruild voor nieuwbouw in Veldhoven. Na de fusie met het toenmalige Diaconessenhuis veranderde de naam in 2002 in Máxima Medisch Centrum.

,,Wij denken dat er misschien wel mensen zijn die er een emotionele waarde bij hebben”, zegt Jochem. Over de prijs gaan de twee niet al te moeilijk doen: ,,Het is een beetje wat de gek ervoor geeft. Maar we hebben liever dat ze bij iemand terechtkomen, die er iets mee heeft.”

Ook de lampen die op de voorgevel van het oude ziekenhuis zaten, werden in Middelbeers gekocht. Jochem: ,,De handelaar had de spullen voor de eigenaar opgeslagen. Na diens overlijden mocht hij ze verkopen van de nabestaanden. Men had geen idee waar het materiaal vandaan kwam.” Het lijkt echter waarschijnlijk dat ze gekocht zijn op de veiling van ziekenhuismaterialen die het Sint-Joseph destijds hield.

Eindhoven Museum

De letters lijken goed te passen in de collectie van het Eindhoven Museum. Directeur Ward Rennen vindt het een interessante suggestie maar wil er op dit moment niet diep op ingaan. ,,Het museum is nu gesloten vanwege de coronacrisis. Er komen dus ook geen inkomsten binnen. Op dit moment doen we in elk geval geen uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn", zegt Rennen. Of de letters in de collectie passen, weet hij nog niet. Hij laat er een medewerker die over de collectie gaat naar kijken, zegt hij. ,,Eventuele aankopen moeten in elk geval historische waarde hebben. Want voor je het weet loopt je hele depot over.”

Of het MMC wellicht interesse heeft -als aandenken aan vroeger tijden- is een vraag die gisteren niet beantwoord kon worden. Daarvoor heeft het ziekenhuis het op dit moment te druk, aldus een woordvoerster.