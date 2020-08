‘Leukste wijk’ heeft weer een buurtcafé

Video Centrale verdediger of rechtsback? PSV’er Teze maakt het niet uit: ‘Heeft allebei zijn voordelen’

8:51 De laatste maanden krijgt Jordan Teze (20) de vraag wel vaker: liever rechtsback of toch in het hart van de defensie? In de eerste officiële oefenwedstrijd, tegen SC Verl, stond hij in het centrum. ,,Een goede vraag. Ik zou het echt niet weten, het maakt me weinig uit. Het heeft allebei zijn voordelen.”