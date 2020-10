LEV-Groep en Gemert-Bakel liggen op ramkoers

,,Het Gemertse college van B en W wil dat er sprake is van een ordentelijke ontvlechting. Dat willen wij ook", zegt Ragetlie. ,,Maar dan moeten beide partijen zich wel houden aan wat er is afgesproken. In onze ogen doet wethouder Steeghs dat niet.”

Het conflict spitst zich toe op het besluit van Gemert-Bakel om de samenwerking met de LEVgroep op te zeggen en zelf jongerenwerkers in dienst te nemen. De verwachting van het college van B en W is dat dit effectiever is omdat er binnen de gemeente beter kan worden samengewerkt.

Consulteren

Ragetlie wijst erop dat het Gemertse gemeentebestuur daarmee afwijkt van beleid in het sociaal domein dat met de gemeenteraad is afgesproken. ,,Wij vinden dat de gemeenteraad zich daarover dient uit te spreken. Dat is tot op heden niet gebeurd, en het college is kennelijk ook niet van plan de raad hierover te consulteren.”

Vrijdag hebben de directeur van de LEVgroep en de gemeente Gemert-Bakel opnieuw overleg over deze kwestie gevoerd. In de ogen van Ragetlie heeft dat overleg niets opgeleverd. ,,We wachten nu even de toegezegde schriftelijke reactie af en gaan ons dan beraden.”

Als de twistende partijen er niet uit komen, sluit Ragetlie niet uit dat dat de LEVgroep de gang naar de bestuursrechter in Den Bosch maakt. ,,Het is eigenlijk nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. Maar in dit soort conflicten, waarbij de opvattingen zo uiteen lopen, is het inderdaad zeer gebruikelijk om ze aan de rechter voor te leggen.”

Consequenties

Op de achtergrond speelt nog meer. Als de LEVgroep inderdaad op 1 januari aanstaande werkzaamheden in Gemert-Bakel moet beëindigen, heeft dat ook personele consequenties - mogelijk zelfs ontslagen. ,,Dat levert ons ook extra onkosten op als we transitievergoedingen moeten betalen.” Om hoeveel mensen het gaat en om wat bedragen kan de directeur nog niet zeggen. ,,Dat soort zaken moeten we nog gaan inventariseren.”

Wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) laat via haar woordvoerder weten dat er in haar ogen sprake is van een verschil van inzicht over de uitvoering van het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld en dat nog steeds ongewijzigd is.

Deze krant meldde gisteren dat de adviesraad sociaal domein van Gemert-Bakel uit onvrede over de aanpak van Steeghs het bijltje erbij neergelegd heeft,