Leven van Theo Visser uit Eindhoven draait al zestig jaar om muziek

Een eigenwijze tiener meldt zich halverwege de jaren 60 op een sollicitatiegesprek in het NatLab van Philips. Eindhovenaar Theo Visser lijkt voorbestemd voor een baan bij het concern. Hij is tenslotte al geslaagd als glasinstrumentmaker. Maar de jongen helpt het onderhoud met de personeelschef bewust om zeep. ,,Ik wil alleen muziekles geven”, zegt hij eerlijk.



De baan bij Philips kan hij vergeten, maar daar maalt Theo niet om. Hij volgt zijn passie en begint zijn eigen muziekschool. Tot op de dag van vandaag geeft hij les in het lokaal achter zijn huis in hartje Woensel, op een steenworp afstand van de Kruisstraat.