Levensecht geluid voor vr-bril

Geluidseffecten

Hornikx onderzoekt virtuele akoestiek. "Nu wordt geluid vaak uitgedrukt in getallen, in decibellen. Bijvoorbeeld wat het effect zou zijn van een geluidsscherm langs een drukke weg. Dat vergt veel voorstellingsvermogen. Daarom zetten wij die getallen om in een virtueel geluid, zodat je het effect kunt horen", legt Hornikx uit. "Heel veel gebouwen worden ontworpen op visuele aspecten. Om te zien hoe die ruimtes worden kun je door een virtueel model lopen. Wij willen laten ervaren hoe de akoestiek is in een ruimte." Daarnaast richt zijn onderzoeksgroep zich op echolocatie, een manier waarop blinden door middel van tongklikjes hun omgeving waarnemen. "Door de echo's op die klikjes krijgen ze een indruk van de omgeving. Ze herkennen de vorm en positie van de objecten en hun bewegingen. Om de methode te gebruiken zouden ze in virtual reality kunnen oefenen. Maar dan komt de echtheid heel nauw."

Snel geregeld

Hornikx realiseerde zich dat zijn onderzoek van belang kan zijn voor de industrie. "Ik was op zoek naar een partner en kwam er achter dat er bij Oculus iemand werkt die ik ken. Die heb ik gebeld." Van het een kwam het ander. "We hebben vooralsnog financiering voor een jaar afgesproken. Eind dit jaar kijken we of we verder gaan. Het was overigens opvallend snel geregeld. Doorgaans krijgen we geld van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, red.) of de EU. Daar moet je uitgebreide aanvragen indienen. Dat is nu anders. Occulus begrijpt dat dit onderzoek veel tijd vergt."