Levensgevaarlijk: ruziënde automobilist en motorrijder botsen in Eindhoven

Lego om Nepal te helpen

9 april EINDHOVEN - Negen leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum (LCL) in Eindhoven staan te popelen voor hun reis naar Nepal. Het wordt niet zomaar een plezierreisje. In het kader van het project Lego voor Nepal gaan het First Lego League Casimir Tech Team leeftijdsgenoten in het Aziatische land bijspijkeren in programmeren.