Leveranciers ASML houden productie in coronatijd op peil; AAE werkt in ploegen

De werknemers van AAE slagen daar sinds twee weken in door geen acht, maar zes uur per dag te werken in twee ploegen. Volgens topman Frank Mulders van het Helmondse bedrijf lukt het zo om de complexe onderdelen voor ASML en andere klanten tijdig te leveren en toch te voldoen aan de RIVM-eisen in verband met het coronavirus. "Met de helft van het aantal productiemensen op de werkvloer is het makkelijker afstand te houden. Je werkt minder uren, maar wel efficiënter, ook omdat de fabriek langer open is. Hierdoor blijft de productiviteit op peil."