Lezer herkent mysterieuze Eindhovense schilderijen

De schilderijen zijn momenteel in het bezit van Robert Hills uit Engeland. Die erfde ze van zijn moeder Regina die in 2012 overleed. Haar laatste wens was dat de vier schilderijen terug zouden gaan naar de rechtmatige eigenaren. Die zouden nog in Eindhoven wonen, maar contactgegevens had Hills niet. Dinsdag stond dit artikel in de krant en op de site en daarop kwam een reactie van Richard Wouters, een neef van Hills.